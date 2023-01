Yago Álvarez es un joven informático que vive de alquiler en una vivienda compartida ubicada en Alcorcón (Madrid). Ha participado en laSexta Xplica, donde ha relatado que ha solicitado el Bono Alquiler Joven. "Casi les he tenido que dar mi talla de calzoncillos para poder solicitar esa ayuda porque piden una cantidad de documentación absurda", ha lamentado.

El joven ha criticado la medida, que ve "difícil" y además "insuficiente" porque la ayuda asciende a "250 euros para un alquiler". "En Madrid con una media de 1.200 euros -el alquiler-, que me lo expliquen, pero con los sueldos que tenemos... Es muy insuficiente para los jóvenes", ha añadido. Álvarez asegura que de vivir solo, "sólo viviría para trabajar y pagar el alquiler".

"Esto genera una situación complicada para un montón de jóvenes, especialmente en grandes urbes", ha denunciado, agregando a continuación: "Me parece una vergüenza el bono, que no haya un plan de vivienda serio y que no haya vivienda social en este país".