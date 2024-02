José Luis Azañón, dueño de las peluquerías 'Rizos', se mostró indignado en laSexta Xplica con la propuesta de Yolanda Díaz de incluir a los trabajadores en el Consejo de Administración de las empresas. "Esto una barbaridad", expresó Añazón, quien defendió que "cada uno en una empresa tiene que tener su función".

Así, criticó la propuesta de que los trabajadores puedan "tomar decisiones importantes para una empresa, que incluso pueden suponer la supervivencia o no de la misma". "Me parece un despropósito que decisiones de calado y de importancia tengan que depender de la opinión de un trabajador que seguro que no tiene todos los elementos para poder valorar y evaluar las consecuencias de esa misma decisión, porque no es su función", manifestó el empresario.