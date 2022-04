Cristina Almeida ha afirmado en laSexta Noche que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "está muy contento porque la Fiscalía no ha dicho nada del Ayuntamiento". Sin embargo, ha señalado que "lo que se pregunta la ciudadanía es cómo se ha podido hacer ese contrato, cómo se contrata al más caro y cómo se han podido llevar unas comisiones de seis millones". "Y el Ayuntamiento dirá que no se lo ha llevado él, sino que se lo ha dado a través de su primo a Medina", ha apostillado.

Así, la política se ha referido a Luis Medina y Alberto Luceño como "dos fantoches descarados con un aspecto miserable". "Se han llevado seis millones de comisiones y se los ha dado el Ayuntamiento de Madrid. Y me da igual si Almeida lo sabía o no lo sabía, pero cuando dice que le han estafado porque ha pagado unas mascarillas a seis euros, cuando en Zaragoza estaban a 1,5, algo está pasando", ha manifestado.

En la misma línea, la política ha expresado que le parece "una falta de ética el que estos señores en plena pandemia se compraran coches de lujo". "Me parece que hasta no saben las reglas del ladrón, que dice que no se aparente para que no los descubran. Son parásitos de la sociedad", ha concluido.