"No es verdad". Así de contundente se muestra Antonio Maestre al escuchar a Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), decir que "si no se hace nada, es muy difícil llegar" a tener éxito. El periodista menciona un ensayo del sociólogo Carlos Gil en el que se habla de que las personas en las clases altas de la sociedad "no bajan nunca".

"Lo que están diciendo es como contar un bulo", afea, añadiendo que los empresarios ponen siempre el ejemplo de Amancio Ortega "porque no tienen más ejemplos". "He escuchado el relato de 'Mr. Wonderful'", bromea Maestre, que agrega puntos a su respuesta.

"¿Quién emprende? Quien tiene el dinero de papá y puede fracasar. Quien necesita el dinero para vivir, no puede arriesgarse. La cultura del esfuerzo es una apropiación del esfuerzo clase trabajadora. Esa es la persona que se esfuerza, no Amancio Ortega o quien ha hecho Cabify", zanja.