El pasado sábado, laSexta Xplica abordaba la cuestión del racismo en España. Redouane Mehdi una víctima de racismo inmobiliario, explicaba cómo ha sufrido este tipo de discriminación a la hora de buscar una vivienda. "Estamos por la integración de los extranjeros, para que puedan trabajar bien y tener estabilidad, pero al final no podemos conseguir un piso, que es un derecho fundamental", denunciaba.

Redouane apuntaba que ha denunciado su caso y ha pedido que se multe a la inmobiliaria, si bien afirma que "hasta el momento no lo hemos conseguido porque hay un racismo estructural". "El juez desestimó mi caso y la ley de vivienda catalana permite hacer unos descuentos de los que hasta el día de hoy no tengo respuesta".

"No se ha publicado la inmobiliaria porque el Ayuntamiento de Barcelona me ha pedido no hacerlo", asegura Redouane, que admite que se siente impotente: "Si queremos ir por vía administrativa no podemos y por la vía penal tampoco, no sé qué vía podemos coger". "No consigues justicia y hay un racismo estructural", sentencia.