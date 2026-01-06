La irónica respuesta de Gonzalo Bernardos a Afra Blanco: "No creo que seas el ejemplo representativo"

En un debate sobre la vivienda en laSexta Xplica, la sindicalista Afra Blanco respondió de forma negativa al economista sobre si podía o no comprarse una casa: "No sé de qué realidad está hablando Gonzalo".

En un debate sobre la crisis de la vivienda en laSexta Xplica, Afra Blanco defendió el derecho de los ciudadanos a acceder a un hogar. Una intervención en la que se encontró con una ironía de Gonzalo Bernardos y puedes volver a ver en el vídeo sobre estas líneas.

"Parece que nos estamos inventando la emergencia habitacional en este programa. Yo tengo menos de 40, y no sé de que realidad está hablando Gonzalo", expresó Blanco. Ante esto, el economista intervino con sarcasmo: "Claro, porque tú tampoco tienes dinero para comprarte una vivienda, ¿verdad? No creo que seas el ejemplo representativo".

"Pues mira, no. No te quiero contar cómo tienen que estar otros. El CIS a veces acierta y otras falla, pero la principal preocupación es la vivienda. El 88% de españoles piden un pacto de Estado en vivienda. Mirando salarios y accesos a vivienda en materia de compra no creo que se equivoque el Banco de España", contestó tajante Afra, quien cuestionó: "Dicho esto, ¿estamos de acuerdo en que se han de invertir más fondos en materia de vivienda? ¿En que han de invertir más las comunidades autónomas? ¿En que lo que nace como público debe permanecer como público?".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.