Una jornada más, muchos venezolanos se han echado a las calles para protestar contra el resultado de las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Nicolás Maduro. Y lo han hecho a pesar del miedo que este infundió a la población al decir que podía haber atentados.

"Han salido a las calles a pesar del miedo, los heridos y los muertos que provoca la represión, que van unos cuantos denunciados por las organizaciones internacionales", matiza el periodista y escritor Ignacio Cembrero en laSexta Xplica, quien teme que esta situación de inestabilidad va a "seguir así durante semanas".

"Va a ser muy difícil que el régimen reconozca su derrota", avanza en este vídeo, donde también celebra que el Gobierno español haya pedido que se conozcan las actas y han dicho que no reconocían los resultados. "Han dicho que hasta que no se conozcan las actas no pueden dar por bueno el resultado que anuncia Maduro", comenta.