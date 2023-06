Itzel Tenorio es propietaria de dos bares mexicanos y una guardería canina. La empresaria lamenta en laSexta Xplica que en hostelería hay mucha rotación de empleados, pero admite que no da de alta todas las horas de sus empleados en la Seguridad Social.

"Quiero decir la verdad, me voy a quemar aquí. Pago conforme al Convenio de Hostelería de Madrid, pero la realidad es que no todas las horas en Seguridad Social", confiesa la hostelera, que sostiene que en el sector "no funciona el aumentar sueldo para retener" a los empleados. "A mí no me ha funcionado", asegura.

Sus afirmaciones indignan a Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud, que asevera que "es preocupante lo que acaba de decir porque al final acaba de declarar aquí que hay horas que no da de alta a la Seguridad Social y eso es fraude de ley". "Lo que está haciendo esta dueña es ilegal y eso no es justificable", denuncia.

En el vídeo que ilustra estas líneas puedes ver el tenso debate generado al respecto en el plató de laSexta Xplica, en el que participa además un segundo hostelero.