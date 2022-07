Antes de despedir el programa, José Yélamo ha recordado que este sábado "han hecho 30 años de la muerte del gran Camarón". "Yo me acuerdo del día. Me recogió mi madre del colegio, tendría siete u ocho años y me dijo que se había muerto Camarón. Fue un palo tremendo", ha recordado el presentador de lasSexta Noche.

Así, el periodista ha aprovechado que estaba en el plató María Peláe para proponerle "cantar algo". Así, se ha arrancado a cantar 'Volando Voy' acompañado con el cajón y junto con la voz de Peláe, mientras que Paula del Fraile ha optado por coger un mantón y bailar. En el vídeo principal que acompaña a esta noticia, puedes ver el homenaje de José Yélamo y María Peláe a Camarón de la Isla.