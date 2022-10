Héctor Castiñeira es enfermero, pero es más conocido en Internet como 'Enfermera Saturada', una cuenta que usa en redes sociales para denunciar las condiciones de precariedad y de indefensión que sufre este grupo de los profesionales sanitarios. Ha participado en laSexta Xplica para poner de manifiesto la crisis que sigue atravesando su campo, lastrada además por una abrumadora de trabajo mayor que nunca.

"Soy enfermero de Unidad de Cuidados Intensivos con 14 años de experiencia laboral. Mi salario es de 1.670 euros con una retención del 20%. Si quiero subir algo más haciendo noches o trabajando los festivos, subo unos 300-400 euros más la nómina. No cobro más que eso", ha expuesto. El profesor de Economía Gonzalo Bernardos se ha unido a esta queja criticando además que "a los 45 años, si no antes, hay muchas enfermeras y enfermeros que no pueden aguantar más de la cantidad de trabajo que tienen".

"Faltan muchísimos. Y se van al extranjero, y la administración pública no está para nada", ha lamentado Bernardos, a quien ha cogido el testigo nuevamente Castiñeira: "Es normal que nos vayamos al extranjero porque no hay más que ver mi caso. He impreso mi vida laboral para que se vea: son 31 folios. He firmado más de 500 contratos en el sistema público de salud en 14 años, con contratos de uno o dos días, cortando en fin de semana para no pagarlos. Y no es mi caso particular, sino el de miles de enfermeras y enfermeros que se ven obligados a marcharse al extranjero".