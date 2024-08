Juani Pérez, de Kellys Union Cataluña (una plataforma que lucha contra situaciones de explotación y por los derechos de las trabajadoras) trabaja como camarera de piso en dos hoteles y tiene dos jornadas reducidas. "A nosotras, las camareras de pisos, nos viene bien la jornada reducida siempre y cuando se cumpla", afirma Juani en laSexta Xplica.

Pero el problema -añade Juani- es que esa jornada no se cumple: ni la reducida ni la completa: "Y tengo que cumplirlas porque si no no llego al otro trabajo", confiesa. En cuanto a las horas extra, la trabajadora defiende que "las horas extra son horas que se pagan, pero las que hacemos las camareras de piso son horas de más, porque no nos la paga nadie. Y yo hago horas de más cada día".

Ahora bien, explica Juani que "como en Cataluña, todas las empresas tienen el contador para fichar, yo ficho cuando acabo, no cuando sea mi hora. Ficho cuando acabo, media hora o una hora de más cada día, que luego nadie me las paga. La inspección no funciona". En el vídeo podemos ver completa su denuncia y reclamación.