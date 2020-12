Gregorio Marañón afirmó en laSexta Noche que "hablar de la cuestión monarquía o república, que no es hoy una cuestión demandada mayoritariamente por la ciudadanía española, es un error". En este sentido, el presidente de la Patronal del Teatro Real dijo que los escándalos del rey emérito "son hechos puntuales que habrá que terminar de clarificar y que no afectan al sistema monárquico". "Lo digo con absoluta claridad", expresó.

"Desde que Juan Carlos salió de España no he podido tener ninguna relación con él, pero me imagino que lo estará pasando regular en unas tierras tan lejanas y tan extrañas y poco propias", manifestó el nieto del médico de Gregorio Marañón, quien elogió la figura del rey Juan Carlos I como "figura capital en la reconciliación de los españoles".

"La gente más joven no se imagina lo que supuso el primer congreso elegido tras la Transición tener a la Pasionaria presidiendo esa primera sesión. Esa es una imagen que se olvida y que todos aplaudimos en ese momento. Yo quisiera tener de nuevo una España con ese espíritu de reconciliación e intentando abordar la terrible crisis política y social que tenemos presente", expresó Marañón.

Además, el empresario afirmó que mantiene "una excelente comunicación con Pedro Sánchez". "Nos comunicamos con mucha frecuencia", aseguró, a lo que añadió: "Me encantaría, y conste que en esto no me inclino ni por Pablo Casado, ni por Pedro Sánchez, pero a mí me encantaría que la queja de un político sobre que otro político no le responde a sus llamadas, en vez de hacerla por titulares de periódicos, tengan canales de comunicación en los que permitan poder expresarse esas quejas con mayor eficacia".