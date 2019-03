Grau: "Los que hayan metido la mano, fuera. Da igual para viajes o para lo que sea"

Carolina Bescansa, al frente de la Unidad de Análisis Político de Podemos, pregunta a Alfonso Grau cuáles son las medidas que debería tomar el Partido Popular de la corrupción. El vicelacalde de Valencia afirma: "No hay que perdonar ni una a quien haya metido la mano donde no debe, me da igual que sea en viajes, en excursiones o en cuestiones como las que me tienen a mí debatiendo en laSexta Noche. Lo que más me gusta es verme mezclado con esta panda".

