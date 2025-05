Gonzalo Bernardos, sobre los posibles aranceles de Trump a la UE: "Es posible que en EEUU haya una crisis de deuda y una crisis bancaria"

Donald Trump ha amenazado a la Unión Europea con imponer aranceles del 50% a las empresas que exporten productos a su país después de que las negociaciones por llegar a un acuerdo, para el republicano no vayan "a ninguna parte".

En cambio, esa posible imposición de tasas no es una buena idea para Gonzalo Bernardos. El economista ha comentado en Sábado Clave que Trump "dice mucho, pero hará poco".

"No se puede gobernar en Estados Unidos contra las principales empresas. Dichas empresas, si Trump pone una arancel del 50%, van a salir muy muy perjudicadas. Por tanto, dice mucho, pero mi impresión es que hará muy poco", ha señalado.

Además, Bernados ha recalcado que, en caso de que acabe imponiendo esos aranceles, llevaría a Estados Unidos a una situación que "ningún presidente se puede permitir": "Si Donald Trump sigue con la intención de poner un 50% de aranceles a las empresas que exporten a Estados Unidos, es posible que en EEUU haya una crisis de deuda y una crisis bancaria. Y eso no conozco ningún presidente que se lo pueda permitir. Está avisado, no está haciendo caso, pero no le quedará más remedio que claudicar".