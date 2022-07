José Enrique Monrosi quiso hacer en laSexta Noche un "pequeño apunte" sobre la actitud de Joe Biden con la reina Letizia y Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. "No frivolicemos con los hombres que se exceden, y no frivolicemos con una actitud que forma parte de considerar a la mujer un ser inferior al que los hombres tienen derecho a tocar cuando y donde quieran", reclamó.

En la misma línea, el periodista pidió que "no se frivolice con situaciones muy desagradables que viven muchas mujeres diariamente y que tiene un poco que ver con que tienen poco margen para quejarse, para actuar o denunciar porque, a menudo, este tipo de situaciones se producen con hombres que tienen una relación de poder superior a esas mujeres".

Por otro lado, en lo referente a las imágenes del 'nido de amor' de Don Juan Carlos y Corinna, Monrosi reaccionó declarando que "ojalá pudiéramos hablar del rey emérito como una persona que no se llevó decenas de millones de euros fuera de España para no pagar impuestos en este país y ojalá pudiéramos hablar del rey emérito como una persona que no se llevó comisiones". "Más allá, lo que hiciese con su vida privada, si lo hizo sin que a mí me costara más dinero de lo que me cuesta la Monarquía, pues me parece bien", expresó.