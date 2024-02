Varios expertos analizan en laSexta Xplica algunos restos que ha recopilado nuestra compañera Laura Herraiz del edificio calcinado en Valencia. Como explica, Yélamo en este vídeo, "es parte del material que ha salido volando de ese incendio, que ha sido proyectado por las llamas y el viento en el entorno" del bloque de viviendas.

"Esto es lana de roca que no pertenece al edificio", muestra el presentador del programa a la cámara, que así sería en "estado original" y, por otro lado, tiene el que proviene del edificio. "¿Es menos combustible?", se interesa Yélamo, a lo que los expertos responden: "Es cero combustible". "Con lo cual, el problema viene en la chapa, que tiene en medio un material y tiene otra chapa, algo así como un sándwich, y esto es lo que recubría realmente el edificio", sostienen.

"¿Y creéis que el problema está en el material?", pregunta José Yélamo, a lo que los expertos responden que "el problema es que entre los 300ºC y 400 ºC el aluminio se separa del rigidizador y, por el calor, se retuerce y separa". Es en ese momento, cuando "hay contacto directo del fuego con el rigidizador, que puede ser poliuretano o polietileno (todavía no se sabe) y que son materiales altamente inflamables; es cuando se desata la tragedia".

"Pienso lo mismo", asegura el tecnifuego Rafael Sarasola. "No necesariamente ese material puede arder, también se puede caer y no es tan comprensible que pueda entrar hacia dentro porque es un material muy liviano", comenta, por lo que si la parte de fuera se cae "ya no afecta al edificio". "Aquí realmente hay mas cosas", defiende.