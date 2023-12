Leticia Vázquez, una estudiante que también trabaja como pluriempleada, critica en el plató de laSexta Xplica que según datos de Save the Children "no es que no haya trabajadores sino que no hay trabajadores que tenga un empleo digno". "Las personas en España lo que queremos es pan, trabajo y techo y no podemos acceder a ninguna de esas y cuando hablamos de juventud, este problema empeora", insiste la joven.

Además, Vázquez reivindica la lucha para conseguir derechos. Y es que según afirma la joven "los derechos que tenemos ahora se están perdiendo y, por eso, es tan importante la lucha social": "Sin la lucha social no conseguimos todos los avances sociales que ahora tenemos". Además, Vázquez, quiere mandar desde el plató un mensaje tanto a los jóvenes de su generación como a las personas de todas las generaciones: "Que luchen, porque sin lucha estamos fastidiados y nada avanza".