El programa laSexta Xplica analiza las claves de la campaña electoral gallega y las estrategias de sus principales candidatos horas antes de la jornada electoral en Galicia. Esther Ruiz, socia directora de 'Empatía', se muestra contundente: "No se ha podido hacer una peor campaña. Desde el spot a la filtración, o no filtración, sobre la amnistía".

"Creo que Feijóo se la juega y como tenga un mal resultado, que lo dudo mucho, sí siente el aliento de Ayuso en el cogote. Lo tengo clarísimo", ha defendido Ruiz, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

Sin embargo, el asesor político Santiago Martínez-Vares se ha mostrado contrario a su opinión: "Ayuso no quiere el partido antes de unas elecciones vascas, ya te lo digo", ha defendido. "He visto tantas cosas en Madrid con estos ojitos, que nadie me puede contar que lo que se dijo antes no vaya a ser ahora", ha reiterado Ruiz.