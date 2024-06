La ultraderecha ha aparecido en toda Europa cogiendo mucha fuerza, un auge que Esther Ruiz ha justificado en laSexta Xplica que se debe a la capacidad que han tenido sus partidos políticos de "captar el pesimismo juvenil".

"Han sabido captar muy bien el pesimismo juvenil radicalizando posturas muy populistas. Y además lo que han hecho es culpar a los políticos de siempre, que esto funciona muy bien de discurso de barra de bar, pero es que no solucionan nada porque no traen ni una sola propuesta con una base económica fiable. Quedarán en nada, pero no por no nombrarles van a acabar desapareciendo", ha indicado la periodista.