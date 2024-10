La mesa de laSexta Xplica escucha la intervención de Alfonso Armada sobre el golpe de Estado del 23F en 2011, cuando reconoció estar "satisfecho" de su actuación ese 23 de febrero. "Aquello fue una chapuza, porque no tenían previsto nada. Quizá, en mi orgullo, casi lo que más me duele es que piensen que yo podía hacer esa chapuza. Yo no me llevo ningún secreto, mi secreto son los hechos", aseguraba entonces.

Posteriormente, escuchan al rey Juan Carlos I hablar de aquellos que "quisieron echar por tierra" los "esfuerzos" de tirar por tierra la "incipiente democracia" española. Tras escuchar a estos protagonistas, el subdirector de 'El Mundo', Esteban Urreiztieta, considera que estos audios, unidos a los conocidos entre Bárbara Rey y el emérito, demostrarían "una operativa cuasi mafiosa".

"En las organizaciones criminales se premia la omertá y la ley del silencio. Él se encontró que Sabino Fernández Campo incumplía esa omertá, revelaba en muchas ocasiones sus desmanes y lo quiso cortar de inmediato. El tufo que transpiran estos audios es de un capo diciendo aquí el que hable van a rodar cabezas", explica el periodista.