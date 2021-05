Xavier Sardà ha dicho en laSexta Noche que no comprende "cómo la gente puede estar pegándole la bronca a Iglesias en su casa durante tanto tiempo diariamente". "No sé cómo es posible esto. Son dos ministros, ¿no se puede evitar que la gente esté en la puerta de su casa permanentemente durante meses?", se ha preguntado, a lo que Iñaki López ha añadido que "debería ser incluso condenado por otros partidos el acoso".

En la misma línea, el periodista ha expresado que "es inconcebible que esto pueda ser de tal intensidad". "Yo soy crítico con Iglesias, pero esto me parece inaceptable", ha manifestado, tras lo que ha añadido que "en Barcelona hay unos señores que cortan la Meridiana cuando les da la gana y ya es una tradición, nadie les dice nada".