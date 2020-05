El Gran Wyoming ha defendido en laSexta Noche la implementación del Ingreso Mínimo Vital que ya ha puesto en marcha el Gobierno de coalición, y ha criticado a quienes se han opuesto a esta medida: "Hay dos tipos de personas, los que lo tienen resuelto y los demás no le importan, y los que lo tienen resuelto y los demás sí le importan". El presentador de El Intermedio se ha servido de un popular refrán para explicar por qué apoya esta iniciativa.

"Si lo tengo que argumentar siendo yo el personaje malo, esto crea una dependencia: 'no des un pescado, enseña a pescar y así tiene comida para toda la vida'. Pero por mi pueblo no pasa río, ni tengo costa", ha explicado Wyoming, que ha cargado contra la derecha por sus críticas al IMV: "Ellos siempre tienen el mismo argumento, hay que generar empleo. Claro, pero la gente come todos los días".

En este sentido, se ha preguntado: "¿Hasta que generemos empleo vamos a matar a un millón de personas? El problema es qué comen hoy esas personas". Y ha añadido: "Esta 'paguita' se ha tomado menos a la tremenda porque ya se ha universalizado". Wyoming también ha criticado a los sectores de la Iglesia que dijeron que esto no es una solución: "¿Solución para quién? ¿Cómo va a vivir una familia con 400 euros? Se trata de preguntar si los matamos de hambre o no. Si la respuesta es 'no', algo hay que hacer.

"No lo digo porque yo sea altruista, lo digo por inteligencia y egoísmo", ha proseguido Wyoming, que ha afirmado que no quiere vivir "en un Estado en el que haya miles de personas en la calle pidiendo para comer". Para él, esta situación sólo nos puede llevar "a la ruptura de la paz social", una paz que "cuesta dinero y hay que pagar".

El presentador de El Intermedio cree que "hay personas a las que esto no les preocupa" porque "la paz social genera caos, y en el caos la gente entra en el estado de terror, y es un estado en el que viven tranquilos". Y ha destacado: "En el decorado en que vivimos, todo es muy accesible y barato, pero tiene un lado negativo: dependemos de quienes hacen las cosas".