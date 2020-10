Sara Landesa, una española que lleva 16 años residiendo en la ciudad china de Chengdu, ha afirmado en laSexta Noche que su día a día "es igual que el año pasado, cuando no había pandemia". "Vivo con absoluta normalidad, salvo que llevo una mascarilla en el bolsillo por si tengo que coger el transporte público, que es el único sitio donde hay que llevarla", ha contado.

En este sentido, ha destacado que allí no usan mascarillas y que "la normalidad es total". "En los cines ya se venden todas las butacas. Yo llevo ya seis meses sin virus", ha señalado.

Según Landesa, la clave del éxito de China es que "se tomaron las decisiones y las medidas de forma inmediata y a rajatabla, muy drástico, muy severo, porque es un país muy poblado y en este momento no hay virus".

Asimismo, la española residente en China ha dicho que se cree las cifras que dan sobre los datos del COVID-19 en el país, aunque ha reconocido que "nadie conoce las cifras reales en un país". "Lo que soy consciente de que mi provincia que es igual de grande que España, pero tiene el doble de habitantes, más de 80 millones, hemos pasado una epidemia sin ningún problema. En la época de confinamiento yo podía salir a la calle e ir a un parque sin mascarilla", ha asegurado.

Critica que en España "no se ha establecido ningún plan" frente al virus

Para esta empresaria, el fallo en España ha estado en que "no se ha establecido ningún plan para contener o eliminar el virus". "En China, el éxito chino no ha consistido en que China tenga una mejor tecnología o unos recursos de los que España no pueda disponer. Lo que hoy se está viviendo en China, se podría estar viviendo en España. Lo que vosotros conocéis como rastreo o cierre perimetral aquí se aplicó en todo el país en febrero en todo el país", ha señalado.

"Desde mayo os han dicho que vais a rastrear y poner en cuarentena y así controlamos, pero eso se ha demostrado que no es cierto. En China esto no ha sido un fin, sino que han sido las herramientas o armas para ganar al virus. Han sido parte de un plan superior, una estrategia ganadora, mientras que en España no ha habido estrategia, ni ganadora ni perdedora", ha criticado Landesa.

Además, la española residente en China ha expresado que "en el momento duro de la pandemia", le habría gustado que sus padres "hubiesen tenido la misma libertad" que ella tenía "para ir a un parque sin mascarilla a pasear, pero ellos tenían al Ejército en la calle". "Nosotros hemos tenido muchísima más libertad", ha reiterado, al tiempo que ha afirmado que "no se puede tratar el virus a medias".

En España no se puede seguir con una gestión a la americana, poniendo parches"

Sin embargo, Landesa ha asegurado que "en España no es tarde para establecer un plan ganador como ha sido en China". "Lo que no puedes hacer es continuar con este tipo de gestión del virus a la americana, poniendo parches aquí y allá", ha criticado la empresaria, a lo que ha añadido que "España tiene a gente muy preparada que puede perfectamente establecer un plan para que eliminéis el virus y controlar que no entre". "Es posible", ha concluido.