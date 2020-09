Boticaria García ha respondido a las preguntas relacinadas con el coronavirus en laSexta Noche y más concretamente sobre dos posibles fuentes de transmisión como son el salmón fresco o el no bajar la tapa del váter al tirar de la cadena.

Sobre la primera cuestión, asegura que "se ha encontrado que en el salmón el coronavirus podría sobrevivir durante ocho días" como sucede con el papel o el cartón donde puede vivir hasta 24 horas. A pesar de ello puntualiza que "eso no significa que los alimentos sean una vía de contagio de coronavirus por ingestión": "No es un virus como la hepatitis A. No nos vamos a contagiar, en principio, comiendo comida".

Sobre el estudio de la Universidad de Harvard que apunta a que es importante bajar la tapa del váter al tirar de la cadena porque el coronavirus se puede transmitir por los aerosoles que se producen, asegura que "no es la principal causa" aunque señala que "es muy recomendable" dejarla bajada.

"Esos aerosoloes que se forman cuando se tira de la cadena, en esa agüilla que sale, puede estar el virus, pueden acabar en los pomos, pero no sabemos realmente si la carga viral de esos aerosoles es infectiva", ha explicado.

También ha quitado hierro a los estudios que "dicen que las cañerías podrían pasar el virus de una planta a otra" de un edificio: "Que no nos asuste porque son lugares en los que las tuberías están en mal estado".