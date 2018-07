Tina Sáinz: "Me dijeron que si iba a la boda de la hija de Aznar trabajaría muy poquito, y así sucedió"

REVELA PRESIONES Y COACCIONES POR SU DECISIÓN

La actriz Tina Sáinz ha relatado en laSexta Noche las amenazas y presiones que sufrió para que no asistiera como invitada a la boda de la hija de Aznar. "No lo he contado nunca, pero te mereces esta exclusiva", le ha dicho a Iñaki López, y ha añadido: "Yo soy libre. He llegado hasta aquí, y he hecho los deberes".