Robles: "Las tasas de Gallardón limitan el acceso de los ciudadanos a los tribunales"

"La Justicia española no está politizada, en este momento hay 5.000 jueces y magistrados en España que realizan exclusivamente su trabajo y aplican la ley. Hay interés en querer decir que la justicia está politizada", explica Robles.

"Una cosa es el Consejo General del Poder Judicial, del que yo formo parte y efectivamente es un órgano político. Y otra cosa son los 5.000 jueces y magistrados que con mucha dificultad pero mucho esfuerzo están realizando su trabajo", asegura la vocal del CGPJ.

"El que la hace la paga. La justicia es lenta pero se acaba pagando, sea quien sea el que comete el delito. Lo que pasa es que los jueces españoles tienen muchas pegas a la hora de hacer su trabajo. Los corruptos realizan una serie de actividades en paraísos fiscales y ponen muchas trabas. Por eso los asuntos de corrupción se dilatan", reflexiona la juez.

"Ahora mismo tenemos un contesto muy complicado, para mí una de las cosas más graves que están pasando en democracia es por ejemplo la tremenda Ley de Tasas, que hace que los ciudadanos en función de su disponibilidad económica pueda o no acceder a los tribunales. A los jueces se le está poniendo el trabajo muy difícil por parte del Gobierno", sentencia Margarita Robles.

"Cuando yo digo que Gallardón es el peor ministro en Justicia de la historia española, no me gusta decirlo, pero cuando veo que hay un ministro que lo único que hace es poner trabas a los ciudadanos para que tengan derecho a la tutela judicial efectiva, cuando se obliga al ciudadano a tener que pagar para acceder a la Justicia, 800 para acudir a la apelación… yo que soy una juez vocacional me revelo".