Rivera: "El próximo día 27 podemos hacer dimitir a Artur Mas si no consigue una mayoría abrumadora"

DEFIENDE "LA NORMALIDAD" EN CATALUÑA

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado en laSexta Noche que cree "en la democracia, no en los referéndum plebiscitarios que no existen". "Cuando uno se moja políticamente sabe el riesgo que corre. Me da pena que nos tengamos que ver en bandos", ha lamentado Rivera, quien cree que Mas podría verse obligado a dimitir "si no consigue una mayoría abrumadora". En su opinión, su partido debe aprovechar la oportunidad de "liderar una alternativa", algo a lo que "PP y PSOE han renunciado históricamente en Cataluña".