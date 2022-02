Son muchas las voces que han acusado al PP de intentar mover los hilos en UPN para que los dos diputados rompieran la disciplina de voto del partido y votaran en contra de la reforma. Unas acusaciones que, de momento, ha rechazado el líder de UPN, Javier Esparza, tras hablar con Casado: "No tengo por qué no creer a Pablo Casado". "¿Quién se cree eso?", se ha preguntado Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, en laSexta Noche, donde ha añadido: "Hay veces en las que los políticos pensamos que hablamos para gente idiota".

"El PP quería por todos los medios, sabiendo que la reforma laboral es lo mejor que nos ha podido ocurrir en los dos últimos años, darle un zasca al presidente del Gobierno para que no se apunte un tanto", ha analizado Revilla, que ha insistido: "Querían poner al Gobierno en ridículo y el ridículo lo han hecho ellos". En ese sentido, el líder de Cantabria ha sido tajante: "Nadie duda de que el PP, creo que equivocadamente, captó a estos dos diputados. Porque es muy duro enfrentarte a tu partido y hacer lo que han hecho si no hay detrás una fuerza que les haya podido decir que no se preocupen si los echan".