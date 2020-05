Antonio Resines debería estar estrenando estos días 'Orígenes secretos', una película de superhéroes, pero por la situación sanitaria que atraviesa España y el mundo entero por la crisis del coronavirus, no ha podido hacerlo: "Ahora está todo parado, pero sigo viendo la situación muy complicada".

Resines ha analizado cómo está afrontando la cultura los efectos de la epidemia en España y las medidas que plantea impulsar el Gobierno para ayudar al sector: "Ya han dicho las asociaciones de teatro y de cine que con aforos del 30% no se puede funcionar".

El actor también se ha hecho eco de las palabras de Juan Echanove en laSexta Noche, que denunciaba la falta de ayudas que, según afirmaba, recibían del Gobierno, y se ha unido a sus críticas: "El Estado tiene que dar un paso adelante y poner dinero encima de la mesa para la cultura".

"Nosotros somos trabajadores intermitentes, y hay mucha gente se dedica a la cultura. En esta profesión hay mucha gente que no tiene ingresos", ha lamentado Resines, que ha incidido en la necesidad de que en España la cultura sea declarada una cuestión de Estado: "En Francia y otros países la cultura es así porque es muy importante que siga funcionando".

Resines ha cargado contra quienes critican la profesión, y que quienes trabajan en este sector reclamen ayudas al Gobierno: "Siempre puede haber un listo que diga: 'Que se dediquen a otra cosa'. Pues no me da la gana, me dedico a esto porque me gusta y vivo de esto". Así, Resines ha insistido en que la cuestión de la protección de la cultura "es algo que tendrá que asumir el Estado".