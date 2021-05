José Sacristán ha afirmado en laSexta que "pocas veces se había utilizado la palabra 'libertad' con fines tan poco nobles" como en las elecciones en Madrid. "¿Libertad para qué? Cuando lo que se debe imponer por encima de todo es el rigor para unas limitaciones que tengan que ver con preservar la vida, y, sobre todo, tener en cuenta el enorme sacrificio de la gente que se juega la vida por salvar y cuidar las nuestras", ha expresado.

En la misma línea, el actor ha criticado que la campaña electoral de Isabel Díaz Ayuso le parece, entre otras cosas, "una manipulación y malversación de la palabra libertad". "Por ello, deploro su campaña y tiene una actitud que no comparto porque me parece que no es aconsejable ni saludable, pero los resultados están ahí, y quien niegue eso es un idiota o un cínico, o está perdido", ha manifestado.

Además, Sacristán ha calificado de "lamentable" la crispación política que hay en la actualidad. "Hay una argumentación que no se basa en la legitimidad de la defensa o no de unos hechos, sino que se trata solo de descalificar al contrario, tanto de un lado como de otro. Seguramente la agresividad viene más del que desautoriza al que tiene que tomar las medidas, que en este caso es el Gobierno, pero es bastante lamentable, sobre todo, lo cutre del nivel del debate en general", ha concluido.