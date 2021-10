José Yélamo, periodista y presentador de laSexta Noche, analiza la actualidad política en España de la mano de otro periodista y presentador de un programa de laSexta, Gonzo, a los mandos de Salvados. Entre otras cuestiones, Yélamo le ha preguntado si cree que nuestro país va a llegar a ver un referéndum sobre la monarquía o la república o si no lo ve necesario. Un planteamiento al que Gonzo ha querido darle un enfoque distinto, más allá de dar una respuesta directa.

En este sentido, el periodista ha realizado una profunda reflexión sobre esta cuestión, que para él resulta "una especie de oxímoron", y ha ahondado en esta cuestión: "Que un referéndum elija entre monarquía o república es concederle a la monarquía una pátina democrática que no tiene por definición. No digo que sea mejor o peor que la república. Simplemente, a la monarquía no se le vota". En el vídeo, la profunda reflexión del periodista sobre este tema.