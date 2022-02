El famoso cuadro 'Mata Mua' del pintor francés Paul Gauguin ya se encuentra en Madrid. Su llegada a la capital y su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza ponen punto y final a una larga lucha, como ha confesado Tita Cervera -también conocida como Carmen Thyssen- a Boris Izaguirre en una entrevista concedida a laSexta Noche: "Me he emocionado cuando lo he visto, y he pensado: 'Otra vez aquí'".

Thyssen ha relatado a Izaguirre todos los movimientos que tuvo que llevar a cabo para lograr que el 'Mata Mua' volviera a vestir las paredes del museo. "Es un cuadro que nunca se separa de mí", ha reconocido la coleccionista. Y es que, como apunta Izaguirre, la relación que une a Cervera con esta obra esconde una historia especial que puedes escuchar en el vídeo que acompaña a estas líneas.