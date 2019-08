Pablo Montesinos, diputado del PP y vicesecretario de Comunicación, se reafirma en la oposición de la formación de Pablo Casado de dar apoyo a una investidura socialista, "ni de Sánchez, ni de ningún dirigente del PSOE".

Sin embargo, algunos populares habían dejado entrever la posibilidad de una abstención si el PSOE retiraba la candidatura de Pedro Sánchez y presentaba un candidato de consenso. Incluso se planteaba que ese posible nuevo candidato podría ser Emiliano García-Page.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por ejemplo, abogaba por una abstención si el PSOE de Pedro Sánchez les ofrecía una propuesta interesante. "Él mismo me llamó para explicar sus declaraciones, y quiso trasmitir que Sánchez no se ha movido, no ha hecho ningún gesto a las formaciones constitucionalsitas mientras que se ha visto en Navarra que han ido hasta el final con Bildu", argumenta Montesinos.

Pero De la Torre no ha sido el único que ha optado por esta vía. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, afirmó que "si el PSOE hubiese hecho una propuesta de coalición de Gobierno al PP, deberíamos estudiarla".

En la misma línea, Ana Pastor hablaba de "mano tendida, para ampliar el centro". juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, consideraba que el PSOE "debería de hacer un esfuerzo para acercarse al PP". Y la vicesecretaria de Política Social del partido, Cuca Gamarra, aseguraba que "el voto del PP tenía que ser el voto del desbloqueo, y nunca un cheque en blanco".

Unas afirmaciones que Montesinos zanja explicando que "el PP no es una secta. Tenemos muy claro las ideas troncales que son buenas para España, pero es positivo que haya distintas opiniones".

Las tres vías para el desbloqueo

Montesinos insiste en que las opciones o vías que se baraja para desbloquear la situación política son tres: "O Sánchez saca sus apoyos, o el PSOE cambia de candidato para lograr el apoyo de sus aliados, o el PSOE se abstiene ante una investidura de Pablo Casado".

"Si el PSOE están dispuestos a abstenerse ante una investidura de Pablo Casado, no le quepa duda que tenemos un proyecto para aplicar en la Moncloa", asegura el popular. Para esta opción, se necesitaría el apoyo de Ciudadanos, y Montesinos defiende que entre ambos partidos "hay una interlocucción fluida": "La prueba del algodón es lo que hemos vivido en los últimos meses. El PP tiene la capacidad de llegar a acuerdos con la formación de Albert Rivera", insiste.

En cualquier caso, si ninguna de las tres vías que plantea se llevan a cabo, asegura que "el bloqueo sería responsabilidad de Sánchez": "Si vamos a las urnas, con lo que ello conlleva de gasto para todos los españoles, será por su culpa".