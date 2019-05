Nativel Preciado presenta 'El nobel y la corista': "Einstein está presente todo el tiempo en el libro, los personaje giran en torno a él"

En la recreación de una buhardilla, similar al lugar en el que empieza 'El nobel y la corista', Nativel Preciado ha presentado su nueva novela.

Una madre y una hija descubren rebuscando en los recuerdos de su abuela que esta pudo haber tenido algo más que una relación de simple amistad con todo un premio nobel como fue Albert Einstein. Este es el punto de partida de 'El nobel y la corista', un libro que se ambienta en la visita de Einstein al Madrid de los años 20.

"Einstein, después de ser nombrado premio nobel, cuando ya era una celebridad mundial, se pasó diez en nuestro país; casi dos semanas. Vino invitado a dar conferencias y le pagaron un pastón, el sueldo de dos años de un catedrático cualquiera. En esa etapa ya era más popular que un cantante de rock, le paraban por la calle y le pedían autógrafos", ha dicho Nativel Preciado.

La periodista ha explicado por qué 'El nobel y la corista' es su novela más trabajosa: "Einstein está presente todo el tiempo, los personajes giran en torno a él. Tiene tal fuerza mental que me ha condicionado la escritura. He tenido pesadillas con él, he soñado por las noches que no podía escribir determinadas cosas. Ha sido una obsesión y le sigo teniendo un respeto inmenso y tengo cierto temor".

En el libro aparece el rey Alfonso XIII, aunque, según ha afirmado Nativel Preciado, "no tiene nada que ver con Einstein, excepto en la parte de que eran mujeriegos los dos".

En este sentido, la periodista ha comparado a ambos: "Einstein era un genio y lo sigue siendo, para mí sigue teniendo todo el respeto del mundo en esa faceta. Alfonso XIII no tenía nada de genio, era de una vulgaridad impresionante, de una frivolidad absoluta".

¿Cómo fueron los días que Albert Einstein pasó en España? La periodista y escritora Nativel Preciado se adentra en ellos con maestría en 'El nobel y la corista', libro que ha presentado en laSexta Noche con una idea de fondo: "El pasado ni nos crea ni nos destruye, sólo nos transforma".