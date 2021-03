¿Están Nadia Calviño y Yolanda Díaz de acuerdo en lo que se va a hacer en la reforma laboral? La ministra de Trabajo respondía a principios de enero de forma afirmativa a Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo, asegurando que había una "propuesta consensuada en el seno del Gobierno" y que "todo el Gobierno avala esa posición". Pero ¿cuál es ese acuerdo de Gobierno al que han llegado y qué va a pasar finalmente con la reforma laboral? A estas preguntas de Iñaki López ha contestado en laSexta Noche la ministra de Economía.

Calviño ha asegurado que lleva "más de dos años y medio en el Gobierno tratando de no mirar al pasado constantemente para hacer reformas y una aproximación de futuro". La razón, según ha precisado, es que "el mercado laboral español arrastra importantes problemas que no vienen de la última reforma laboral, sino de décadas con tasas de paro juvenil y una precariedad superior a los países de nuestro entorno". Por ello, ha afirmado que "no podemos resignarnos."

"Hay que tener un trabajo encauzado, mirando el futuro, para preparar el Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI, incorporando elementos de reformas que ya se han puesto en marcha o que se irán trabajando con agentes sociales en las próximas semanas y meses, en el curso de 2021 y de los próximos años", ha respondido Nadia Calviño. Todo, según ha añadido, para "asegurarnos de tener un marco laboral que responda a la realidad de nuestros días y que dé respuesta a esos problemas estructurales que vamos arrastrando".