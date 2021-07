Muchas veces, en el Congreso de los Diputados o en asambleas autonómicas, prevalece el tono bronco entre los parlamentarios; un tono que, de puertas para adentro, en las distancias cortas, se rebaja bastante e incluso se llevan bien. Y sobre esta cuestión ha preguntado la periodista Laura Herraiz a Mónica García, líder de Más Madrid: ¿su relación con Ayuso es discreta, gana en las distancias cortas o no mantienen ningún contacto?

García se ha sincerado en laSexta Noche: "No tenemos mucha relación porque no hemos coincidido. Mi sensación, o intuición, es que es un poco esquiva las veces que nos hemos encontrado fuera del pleno. Creo que mucho, mucho no le gusto". En cualquier caso, la portavoz de la formación madrileña lamenta que los ataques a lo personal "enturbien" el debate político, que es para lo que están, según ha precisado.

"Yo no estoy aquí para llevarme bien o mal con Ayuso. Creo que en el hospital lo vemos: no me llevo ni bien ni mal con el cirujano, estamos para sacar adelante al paciente", ha señalado García, que no obstante ha puntualizado que desde su formación han tendido puentes al Gobierno de la Comunidad para ofrecer "alternativas que son fundamentales" y que aceptaría "un Gobierno que se tendría que poner manos a la obra con una crisis nunca vista en esta comunidad".