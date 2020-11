Iñaki López ha charlado con Miguel Ríos en laSexta Noche, donde el cantante ha destacado que la desigualdad existente actualmente no se puede resistir. "¿No le duele la conciencia a la gente al ver que hay quien no puede comer mientras otros tiran comida?", lamenta el cantante.

Además, critica que haya una propaganda de lo superfluo con la que haya empresas "ganando mucho dinero con la pandemia a costa de la necesidad de la gente". Por eso, considera que "o cambiamos de paradigma o vamos a volver a un mundo en el se consume mucho más de que el planeta puede dar de sí".

Por otra parte, considera que "hay un concepto muy equivocado de lo que debería ser lo constructivo", poniendo como ejemplo las protestas por el toque de queda que se han producido en varias ciudades de España. "Han salido a protestar y se ponen a asaltar tiendas, hay un conflicto de intereses en lo que le interesa a la gente y lo que esta gente hace", ha destacado.

También ha tenido unas palabras para los políticos al recordar que no se han cumplido las promesas a los sanitarios. De esta manera, afirma que "hay un cinismo muy grande, porque hablan de que se necesita salir más y cuando tuvieron que cumplir lo que prometieron no lo han hecho". Y sentencia: "Además le echan la culpa al otro de cosas que no han hecho ellos".