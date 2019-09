El secretario general del Partido Regionalista de Cantabria ha hablado sobre la escultura que han hecho en su honor en Poblaciones, en el Valle del Jerte. Revilla ha afirmado que "el escultor se ha cabreado" porque el presidente de Cantabria se ha quejado de cómo ha salido. Sin embargo, Revilla ha asegurado que no le ha nombrado y que tiene todo su "respeto".

"Me han dicho que hasta organizan excursiones y autobuses que suben a hacerse una foto con mi estatua", ha comentado Miguel Ángel Revilla, quien ha asegurado que se ríe de sí mismo y que aspira a que su estatua "sea como el Ecce Homo de Borja, al que van excursiones para verlo".

Asimismo, Revilla ha indicado que "el artista ha publicado un artículo" porque piensa que va contra él, algo que el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria ha asegurado que no es cierto. "Él ha hecho una obra y yo me río de verme así y mi familia también se ríe. No me ha puesto cuello, me ha encajado la cabeza en los hombros", ha comentado el presidente de Cantabria, indicando que si él no quisiera que la estatua se viera, no la difundiría.

"Tengo que reconocer que sacarme guapo a mí es muy difícil. No me ha mejorado, la oreja igual es grande, pero es que la tengo grande hasta el punto de que llego a hacerme un nudo con ella", ha bromeado Revilla, quien ha insistido en que no va en contra del escultor y que tiene sentido del humor para reírse de sí mismo.