"Si hay algo que adoro cada vez que subo a Cantabria son los sobaos. No he comido cosa igual en mi vida y por las mañanas es uno de los desayunos que yo recomiendo a todo el mundo", ha comentado el chef Javier Peña, añadiendo que es un alimento "calórico, pero que te pone como una moto". Miguel Ángel Revilla, por su parte, ha informado de que "se hacen tres millones y medio de sobaos al día en Cantabria".

A continuación, Peña se ha puesto a hacer sobaos, con Iñaki López y Verónica Sanz como ayudantes, y con Miguel Ángel Revilla como crítico, quien ha señalado que "la clave de un buen sobao es que la mantequilla sea de vaca pasiega y la harina de Valladolid".

"La proporción adecuada es un kilo de harina, un kilo de mantequilla, media docena de huevos, azúcar y levadura", ha explicado el presidente de Cantabria. Asimismo, el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria ha indicado que el sobao se llama así porque se "soba con la mano".

Tras realizar la receta, el chef Javier Peña le ha dado a probar al presidente de Cantabria unos sobaos cocinados por él mismo (distintos a los hechos en plató, que necesitan tiempo en el horno). "Si no me llegas a decir nada, me creo que son de Cantabria. Enhorabuena", le ha dicho Revilla a Peña.