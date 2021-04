Hilario Pino ha entrevistado en laSexta Noche a la popular actriz Michelle Jenner ante el inminente estreno en Antena 3 de 'La Cocinera de Castamar', serie que adapta la novela de época de Fernando J. Muñez y en la que interpreta a Clara Belmonte, una enigmática mujer que trabajará de cocinera en el palacio: "Es un personaje superviviente que tiene un pasado muy difícil. No a todo el mundo va a gustar cómo remueve las cosas de palacio".

Durante su paso por el programa, Jenner ha contado cómo ha vivido el equipo de esta serie el rodaje en un contexto tan complejo como el de esta crisis sanitaria, y ha contado cómo lo está llevando ella a nivel personal: "Yo soy una persona muy cariñosa, y me gusta mucho abrazar y tocar, y no poder hacerlo me cuesta un poco". A esta cuestión, ha añadido: "Tengo muchas ganas de ver a mi familia, ojalá sea pronto".