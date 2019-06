Los Javis, sobre Vox: "Es una absurdez lo que dicen"

Javier Calvo y Javier Ambrossi han hablado en laSexta Noche sobre Vox. "Creo que no hay que darle importancia, es una absurdez lo que dicen y lo que dicen que quieren hacer", ha asegurado Javier Calvo.

Además, lamenta que "se vive en un momento en el que decir barbaridades es publicidad, se ha visto con Donald Trump y se ve con este partido".

Javier Calvo apunta que Vox era minoritario "hasta que ha dejado de serlo" e insiste en que la formación dice barbaridades "en materia LGTBI y en materia de género".

Sobre el Orgullo y la propuesta de los de Santiago Abascal de sacarlo del centro de Madrid, Calvo se ha mostrado contundente: "Si lo quieren llevar a otro lado es porque claramente hay homofobia".

Por su parte, Javier Ambrossi considera que desde Vox "han hecho su campaña publicitaria en base al odio general" y que ha llegado "el momento de dejar de hablar de ellos".

Precisamente, Javier Ambrossi ha lamentado que todavía siga habiendo homofobia en la sociedad y ha recordado un ataque que recibió: "A mí me tiraron un plato en Barcelona, fue una cosa bastante tensa porque me hicieron muchísimo daño al grito de maricón. Soy consciente de mi situación privilegiada, pero si nos pasa eso a nosotros, ¿qué no está pasando en la sociedad? Es algo grave de verdad".

Rotundo, Ambrossi apunta que "no se puede frivolizar con declaraciones escandalosas porque no se trata de ver quién dice la tontería más grande para tener retuits, sino que detrás está la vida de muchas personas. En Madrid centro vamos bien, pero España es muchas más cosas que una ciudad".

"Hemos conseguido muchas cosas que no nos las pueden quitar, hay que señalar que estamos en una situación de peligro en la que no podemos no ir a votar, no nos podemos relajar. Parece que estamos en un lugar bueno y tranquilo, pero en cualquier momento nos lo quitan y un ejemplo de ello son los 24 escaños que acaba de sacar esta gente. En cualquier momento nos quitan aquello por lo que hemos luchado durante tantos años", ha subrayado Javier Calvo.

Acerca de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los miembros de 'La Manada' por un delito de violación, Ambrossi ha afirmado que "es un paso adelante con el que la Justicia comprende la situación en la que vive la mujer. Comprende que la mujer vive en una posición en la que, a veces, soporta violencia.