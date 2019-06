Los Javis han querido responder en laSexta Noche a la polémica suscitada en torno a la expresión 'maricón amable'. "El periodista de El País semanal acuñó el término 'maricón amable' y lo planteó él, luego lo tituló así y cuando la gente leyó ese titular creyó que era cosa nuestra, pero nada más lejos de la realidad", ha contado Javier Ambrossi.

Rotundo, Ambrossi ha añadido: "Es un término que no suscribimos para nada, no me considero un maricón amable, sino una persona que en los seis años que llevo de director he dado la cara y quien me conoce lo sabe".

En este sentido, ha añadido: "Somos las personas que más defendemos que hay una lucha real en la que no se puede dar un paso atrás".

Por su parte, Javier Calvo ha destacado: "No hay que ser maricones amables, sino que hay que luchar contra un tipo de gente que quiere quitarnos nuestros derechos. Realmente quienes se ha partido la cara por nosotros no han sido los maricones amables, las trans, las personas que hoy día están marginadas y soy consciente de ello".