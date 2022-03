José Yélamo ha querido conocer el motivo por el que Loles León dejó la serie 'Aquí no hay quien viva'. "¿Es verdad que saliste porque le pediste a José Luis Moreno cobrar más?", le ha preguntado el presentador de laSexta, a lo que Loles León ha respondido: "No le pedí cobrar más. Al principio, nos dijeron que iban a ser solo seis capítulos y ninguno cobrábamos nuestro caché. Yo entré con las condiciones de que si había más capítulos, yo cobraría mi caché", ha explicado.

Sin embargo, cuando se emitieron esos seis capítulos "fue un escándalo de audiencia", lo que provocó que empezaran a hacer "capítulos sin parar", tal y como ha recordado la actriz. "Yo le decía a Moreno que me diera mi caché y siempre me decía que para el próximo contrato, y nunca llegó, así que un día me cansé, porque estaba muy cansada, y dije que me iba", ha relatado León, quien ha insistido en que estaba "muy cansada" porque grabó "30 capítulos sin parar", lo que no le permitiría tener "vida privada".

Hasta el próximo 13 de marzo, Loles León se encuentra representando 'Una noche con ella' en el madrileño teatro de La Latina.