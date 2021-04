El actor y humorista Santi Rodríguez ha analizado en laSexta Noche la situación del sector cultural en España, considerando que los gobernantes son menos sensibles con la cultura que con otros sectores: "Las medidas con otros sectores no han sido iguales". No obstante, Rodríguez ha apuntado que le dan "alergia los partidos políticos" al considerar que "en todos los sitios se han tomado malas medidas". Para ello, ha puesto de ejemplo la situación con el turismo extranjero en España.

"No comprendo que puedan venir franceses a España y yo no pueda llevar a mi hija a Sevilla", ha denunciado el actor, que aunque ha insistido en que "hay cosas que no se han hecho todo lo bien que se podría", se queda "con el ejemplo de cordura de los ciudadanos" frente a una crisis sanitaria y social tan pronunciada como esta: "Estamos confrontando por la política y debemos ayudarnos entre nosotros y arrimar el hombro".