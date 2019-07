Cristina Almeida ha hablado sobre la polémica que surgió tras las palabras de Jesús López, edil del Partido Popular, que criticó a Irene Montero por no depilarse las axilas. "Espero que si esta tipa es vicepresidente del Gobierno de España se afeite los pelos del sobaco cuando nos represente", espetó el edil popular en su cuenta de Twitter, añadiendo una fotografía de Montero.

"A ti qué te importa. En Italia les encantan las axilas así. Aféitate tú las tuyas o que no las enseñe para ver qué tiene. Me parece que eso es ya no es ni de machista, es de impresentable, pero es que tenemos cada impresentable en la política hoy que te da risa", ha afirmado la abogada y política española.

"¿Con quién nos metemos nosotras? Si nosotras de lo que nos preocupamos es de que avancen todas las mujeres. Parece que Rivera se inventa un feminismo liberal, cuando él ni está en el feminismo. Están todos apuntándose al feminismo o contrafeminismo", ha declarado.