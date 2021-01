El Hospital Isabel Zendal de Madrid también ha sufrido las consecuencias del temporal de frío y nieve que ha dejado colapsada la capital. Sobre esta cuestión ha hablado el doctor Tomás Villén: "Como en todos los hospitales periféricos de Madrid, hemos tenido muchos problemas para conseguir el relevo de personal. Hemos tenido que prolongar las jornadas y guardias la mayoría de sanitarios.

Villén ha explicado que está "doblando la guardia, pero están empezando a llegar recambios que han podido llegar al hospital". El sanitario también ha aprovechado su intervención para aclarar que "a priori" no se ha dado ninguna complicación derivada del coronavirus en el hospital: "Seguimos teniendo alguna cama de UVI y seguimos con el ritmo habitual, pero no hemos tenido ingresos y no hemos dado altas".

"No hay ahora mismo traslados en ningún hospital de la Comunidad", ha apuntado Villén, que ha señalado que deben esperar a que "abra la M11" porque de momento sus compañeros están llegando hasta el metro de IFEMA y "vienen andando" al hospital, recorriendo tres o cuatro kilómetros.