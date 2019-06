La contundente respuesta de José Bono a Pablo Casado recordando su hemeroteca: "¡Aplíquese el cuento!"

"Imaginaos que el PSOE le sacara 52 escaños y dos millones y medio de votos al PP, ¿alguien podría entender que nosotros bloqueáramos la investidura del líder socialista? Tendríamos manifestaciones en la puerta de nuestra sede", decía Casado en 2016.

José Bono ha querido recordar esas palabras en laSexta Noche afirmando que "el PSOE ya se abstuvo para que el PP pudiese gobernar y no tuviese que ir a otras elecciones y pagamos un precio considerable externo e interno".

El exministro piensa que el PP "no solo recibió nuestra abstención como algo normal, sino que dijo que eso era lo que había que hacer". Sobre el vídeo, hace hincapié en que Casado decía que no se entendería que no se abstuviese con 52 escaños más y ahora el PSOE tiene 57 más. "Aplíquese la receta", responde a Casado.

Tras estas palabras, Bono critica que "no puede ser que en el teatro de la política sea todo ficción" y pregunta si Pedro Sánchez es menos decente de lo que lo era Rajoy.