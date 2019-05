La comparación más escatológica de Juanra Bonet en defensa del humor

Juanra Bonet ha defendido en laSexta Noche la comedia: "El humor es lo mejor, sirve para todo". Además, ha apuntado que los problemas judiciales por hacer humor forman parte de algo pasajero: "Creo que esto va a acabar pronto, es una moda".

"Se trata al humor como si fuera una imposición y mucha gente cuando presenta una denuncia, cuando se siente ofendida, reacciona como si le hubieran impuesto un chiste", ha asegurado el presentador de Boom. En este sentido, Juanra Bonet, ha añadido: "Cuando un chiste no me gusta, o me ofende, no lo escucho. Si voy al juzgado, voy a escuchar el chiste más veces y no tiene sentido. Si me encuentro un chiste que no me gusta en Twitter, no lo leo más.".

Tirando de comparaciones, Juanra Bonet ha recurrido a lo escatológico para su explicación: "Si hago caca en un baño y alguien lo saca en el centro de la plaza, el culpable de sacar la caca del baño es el responsable de la ofensa. Yo he hecho mi caca en mi sitio".

Por otro lado, Juanra Bonet ha recordado cuál fue su momento más triste en Boom: cuando se enteró de la muerte de José Pinto, miembro de 'Los Lobos'. Según ha explicado, tuvieron que suspender la grabación después de quedarse totalmente conmocionados.

Aprovechando su paso por el plató, laSexta Noche ha recopilado algunos de los momentazos de Juanra Bonet, un presentador polifacético que también es monologuista y actor.