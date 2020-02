Josema Yuste y Santiago Urrialde visitan laSexta Noche para presentar 'Sé infiel y no mires con quién', clásica obra de teatro que ahora protagonizan ellos dos y que se podrá ver en el Teatro Amaya de Madrid hasta el 3 de mayo.

Yuste, que además es el director de la obra, ha recordado que la obra "se estrenó en el 72 y llegó a estar 14 años en cartelera". También, que ha tenido que "adaptar el guion al humor actual" porque "los chistes estaban pasados de moda".

"El léxico y los diálogos estaban muy encorsetados. Ha sido casi destruir una casa por dentro y reconstruirla desde cero. Eso es una labor difícil porque tienes que mantener los cimientos sólidos, en pie, pero hacer todo nuevo", ha relatado Yuste sobre esta obra.

Una obra en la que, precisamente, no falta el humor. Y de esta manera divertida ha descrito Urrialde su papel en 'Sé infiel y no mires con quién'. "Siempre hago de gay o de cornudo en el teatro. Debo tener cara de imbécil porque no lo entiendo", ha bromeado el actor.