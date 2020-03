José Bono, expresidente del Congreso, ha reconocido en laSexta Noche que está viviendo el estado de alarma "con miedo, con perplejidad y con tristeza". "Voy a cumplir 70 años en diciembre y estoy en el colectivo con algún riesgo. Estoy solo, aislado y lo llevo con miedo", ha contado.

"Es una especie de tobogán, paso del miedo a la esperanza y a la perplejidad porque pienso que parece todo una pesadilla pero lamentablemente es real y lógicamente con tristeza por los muertos, por las personas que mueren sin tener cerca a quien les acompañe y sin poderse despedir", ha lamentado el exministro de Defensa.

Además, Bono ha relatado cómo pasa los días: "Me levanto sobre las siete, hago las cosas de la casa, me hago el desayuno, me pongo en el ordenador y tengo un pequeño patio al que le doy vueltas, concretamente 117 vueltas diarias que son seis kilómetros". "Procuro que esa soledad tenga también alguna consecuencia positiva. De alguna manera esa soledad me ha enseñado que todos somos muy frágiles y que todos nos necesitamos mucho", ha expresado el político.

"A veces se te saltan un poco las lágrimas viendo los millones de héroes de nuestro país: camioneros, cuidadores en residencias de mayores, cajeros en supermercados, basureros, policías, guardias y sanitarios", ha reconocido el expresidente del Congreso, añadiendo que ellos son "los imprescindibles, los que valen de verdad".

"Hay un componente de heroicidad porque hay muchos que están siendo contagiados. Cuando venga otra vez la vida yo creo que vamos a ser mejores, que no solo salgamos a aplaudirles, sino que les abramos los corazones a la gente buena que hay en España y que son imprescindibles", ha expresado.

Así, el socialista ha afirmado que "hay deficiencias que son evidentes, pero también es verdad que hay que poner muy en valor el trabajo de los sanitarios y los medios que se ponen a su disposición que son los que hay".

En lo referente al positivo en coronavirus de Cospedal, José Bono ha dicho que desea que "se mejore de todo corazón". "La señora Cospedal y yo hemos protagonizado enfrentamientos extraordinarios. Tanto que ni siquiera nos hablábamos, pero cuando me enteré de que Cospedal había dado positivo lo sentí y sufrí", ha expresado.

Y sobre cómo está manejando el Gobierno la crisis del coronavirus, el expresidente del Congreso ha respondido: "Imagino la tensión y preocupación que tiene que estar viviendo el Gobierno y no me atrevo a hacer reproches. Todos nos equivocamos, pero yo necesito confiar más en nuestros gobernantes que atacarles", ha defendido.

"Ellos son los que tienen que sacarnos de esta gran desgracia y los españoles merecemos que nuestros gobernantes y la oposición estén juntos y que no añadan más tensión a los problemas que ya tenemos, que no hagan ahora un ajuste de cuentas. Tienen que ser valientes para ayudarnos, decirnos la verdad y buscar soluciones y humildes para que cuando no puedan dar la solución que quisiera, dar consuelo", ha reclamado.

En esta línea, el exministro ha dicho que "tratar de ponerse medallas con la pandemia, tiene que pagar peaje". "Yo no quiero que hagan eso, yo quiero que Gobierno y oposición estén juntos porque la vida que están perdiendo tantos españoles vale más que toda la política junta. Se lo digo con miedo y este miedo lo tienen muchos españoles de derechas e izquierdas. Este no es el momento de las divisiones partidarias, hay que estar juntos", ha pedido con contundencia Bono.